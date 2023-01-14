Головне за ніч. Субота, 14 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, вибухи на Київщині, ворожі удари по Запоріжжю і Харкову, створення Держагентства відновлення інфраструктури України.

Через війну близько 40% території Київщини забруднено вибухонебезпечними предметами.

На Київщині та в столиці вранці було чути звуки вибухів.

"На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", - повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк також повідомив, що звуки вибухів, які мешканці Києва чули зранку 14 січня, не пов'язані з будь-якими військовими діями. "Вибухи не пов'язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Якби була загроза – ви б почули сигнал тривоги", - написав Павлюк.

Він повідомив, що звуки вибухів російські ботоферми активно використовують для транслювання меседжів, що це буцімто початок наступу з півночі. Генерал зазначив, що жодних наступальних дій ворога з півночі наразі немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.

Ворог завдав 15 авіаційних та п'ятьох ракетних ударів, з них два - по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 660 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше повідомив, що Росія втрачає убитими 500-600 окупантів щодня, в той час як втрати України становлять десяту частину від такого показника.

Зранку 14 січня російські окупанти знову атакували Запоріжжя, у місті було чути вибухи.

Інформація уточнюється.

По Харкову ворог завдав ракетного удару.

Попередньо зафіксовано два "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве та інші населені пункти.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив про створення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нову структуру утворено на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.

Агентство створили для роботи з відбудови житла, яку влада проводитиме по всій країні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!