Важка битва за Донеччину триває, битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває.

Сьогодні відбулись переговори президента України із пані Чапутовою, президенткою Словаччини. Детально обговорили оборонну співпрацю і дипломатичні заходи, які заплановані у нас із європейцями на найближчий час.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Провів переговори і з Прем’єр-міністром Албанії Рамою. Як завжди, почув розуміння наших потреб, розуміння української позиції. Загалом завдяки переговорам цього тижня нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. І максимально працюємо для того, щоб це було відображено в рішеннях чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”, зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня”, - додав президент.

Володимир Зеленський розповів, що Україна готується до участі в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму очевидно буде поступатися безпековим питанням.

“Узяв участь у спеціальному урочистому засіданні литовського Сейму. Литва відзначила День захисників свободи – річницю січневих подій 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою. І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України й нашої боротьби за свободу та за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали й звучатимуть у Литві. Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме: контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об’єднання просто неможливо тепер уявити без України. Повноцінність Європи – це, зокрема, й повноцінність інтеграції з Україною. Зробимо все, щоб утілити це в конкретних рішеннях європейської спільноти”, - пообіцяв голова держави.

Володимир Зеленський запевнив, що постійно знаходиться на зв’язку з нашими командувачами, з керівниками розвідки, спеціальних служб.

“Важка битва за Донеччину триває, битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу”, - наголосив президент.

Він подякував кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання.

“Я дякую бійцям підрозділу “Кракен” за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу “Шаман”, які мужньо обороняють Бахмут!” - подякував Верховний головнокомандувач.

Він зауважив, що за 324 дні повномасштабної війни все змінилося для Росії. Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат.

“Саме тому сьогодні я хочу відзначити також працівників Служби зовнішньої розвідки України. Тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно. І про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців. Дякую за це! Дякую всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі зокрема проти колаборантів і диверсантів суспільство бачить”, - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що кожен крок держави в національному захисті ретельно готується, і це дає нам законні та справедливі результати. Дає нам реальне посилення нашої незалежності, усіх її аспектів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 січня, литовський парламент вручив Президентові Володимиру Зеленському премію Свободи.