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Російські окупанти двічі вдарили по Нікопольщині

При першому обстрілі обійшлося без жертв та поранених.

Російські окупанти двічі вдарили по Нікопольщині
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Сьогодні, 13 січня, російські окупаційні війська два рази вдарили по Нікополю у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, в райцентрі внаслідок ранкового удару пошкоджено 4 п’ятиповерхівки. Обійшлося без жертв та поранених.

Ще одну атаку нпо Нікополю було здійснено протягом останніх годин, її наслідки уточнюються. 

Лукашук також розповів, що співробітники СБУ викрили двох антиукраїнських агітаторів - жителів Кривого Рогу та Дніпра. 

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу, 12 січня, обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів Запорізької області.

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