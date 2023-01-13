Російські окупанти двічі вдарили по Нікопольщині

Сьогодні, 13 січня, російські окупаційні війська два рази вдарили по Нікополю у Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, в райцентрі внаслідок ранкового удару пошкоджено 4 п’ятиповерхівки. Обійшлося без жертв та поранених.
Ще одну атаку нпо Нікополю було здійснено протягом останніх годин, її наслідки уточнюються.
Лукашук також розповів, що співробітники СБУ викрили двох антиукраїнських агітаторів - жителів Кривого Рогу та Дніпра.
Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу, 12 січня, обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів Запорізької області.