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"Укроборонпром" вже здійснює ремонтно-технічне обслуговування західного озброєння

"Укроборонпром" із різних видів номенклатури техніки наростив обсяги ремонту в п’ять-вісім разів.

"Укроборонпром" вже здійснює ремонтно-технічне обслуговування західного озброєння
Фото: Сухопутні війська СЗУ

Підприємства держконцерну "Укроборонпром" вже здійснюють ремонтно-технічне обслуговування зразків західного озброєння.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Ми вже почали ремонтно-технічне обслуговування зразків західного, закордонного озброєння. Ми розуміємо, що цю техніку передавали Україні не для того, щоб стояла в полях в разі бойового пошкодження… Як тільки ми отримуємо сигнали про те, що та чи інша техніка виведена з ладу, ми розпочинаємо роботу над нею", - повідомила речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Сад наголосила, що "Укроборонпром" із різних видів номенклатури техніки зміг наростити обсяги ремонту в п’ять-вісім разів, і потреби щомісяця збільшуються.

Водночас у держконцерні нагадали, що співвідношення національного та закордонного озброєння далеко не "50 на 50 і не 60 на 40".

Наталія Сад зазначила, що країна продовжує воювати тим озброєнням, яке виготовляють, модернізують та ремонтують підприємства "Укроборонпрому".

Нагадаємо, в одній із країн НАТО “Укроборонпром” почав випускати 82-мм осколкові міни. Кількість осколків від таких мін - у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна.

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