У ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара

Заяви російських окупантів про нібито захоплення міста Соледар на Донеччині не відповідають дійсності.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав Череватий.
Розкривати деталей він не став з безпекових причин.
Нагадаємо, Росія кинула ледь не всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу. У Соледарі вночі тривали запеклі бої.
Соледар – місто Донецької області, розташоване неподалік Бахмута. Бахмут окупанти намагаються захопити вже протягом місяців, але сили оборони України чинять спротив.