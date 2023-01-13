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В енергосистемі України зберігається дефіцит, - “Укренерго”

В усіх областях діють ліміти.

В енергосистемі України зберігається дефіцит, - “Укренерго”
Фото: EPA/UPG

Дефіцит потужностей в енергосистемі України зберігається, особливо у ранковий та вечірній період, але найближчим часом прогнозується покращення погодних умов, що позитивно вплине на генерацію.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня. Відповідно зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання. Водночас вже на вихідні очікується поступове  потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00. 

Кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. 

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Нагадаємо, МАГАТЕ розгорне місії спостереження на атомних електростанціях України. Місії спостерігачів працюватимуть для посилення ядерної безпеки в умовах війни.

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