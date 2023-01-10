МАГАТЕ розгорне місії спостереження на атомних електростанціях України

Місії спостерігачів працюватимуть для посилення ядерної безпеки в умовах війни.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розгорне місії власних спостерігачів на всіх українських атомних електростанціях, включно з Чернобильською АЕС.

Про це повідомив в Ukraine Media Center голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

За його словами, МАГАТЕ підтримала пропозицію України розгорнути міжнародні наглядові місії на всіх атомних станціях країни. Місії розпочнуть роботу найближчим часом.

Голова Держатомрегулювання розповів про ситуацію, яка склалася на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Він наголосив, що всі спроби окупантів приєднати станцію до російської енергосистеми провалилися. Водночас окупація АЕС являє собою неабияку ядерну небезпеку.

"Наприклад, окупанти організували біля станції базу для ремонту своєї техніки. Все це робиться прямо на очах експертів місії МАГАТЕ, які ці дії фіксують, але жодним чином не можуть їм запобігти", – зауважив Коріков.

Тому, щоб попередити ядерну загрозу з боку російських окупантів, Україна запропонувала встановити наглядові місії МАГАТЕ на всіх інших українських атомних електростанціях.

"Це необхідно для посилення ядерної безпеки в умовах війни. МАГАТЕ погодилося з нашою пропозицією, і найближчим часом ці місії будуть розгорнуті на всіх АЕС, включаючи Чорнобильську", – сказав він.

Місії вестимуть моніторинг режиму безпеки в умовах війни та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу АЕС.

Нагадаємо, 12 грудня експерти МАГАТЕ завершили роботу на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС.