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Український актор Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар

В районі міста тривають важкі бої.

Український актор Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар
Фото: Держкіно

Український актор та військовий Дмитро Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар у Донецькій області.

Про це повідомило Держкіно.

"Актор Дмитро Лінартович, виконавець ролі «Моцарт» у стрічці "Обмін", є розвідником 46 ОДШБ, отримав контузію та важке поранення у боях за Соледар. Дмитро потребує лікування! Номер картки для допомоги: 5168745613336863", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під Соледаром тривають важкі бої, українські бійці намагаються максимально виснажити росіян.

За добу ворог завдав 86 ударів по місту з різних типів артилерії.

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