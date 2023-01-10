Український актор Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар

Український актор та військовий Дмитро Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар у Донецькій області.

Про це повідомило Держкіно.

"Актор Дмитро Лінартович, виконавець ролі «Моцарт» у стрічці "Обмін", є розвідником 46 ОДШБ, отримав контузію та важке поранення у боях за Соледар. Дмитро потребує лікування! Номер картки для допомоги: 5168745613336863", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під Соледаром тривають важкі бої, українські бійці намагаються максимально виснажити росіян.

За добу ворог завдав 86 ударів по місту з різних типів артилерії.