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Окупанти завдали 42 удари по прикордонню Чернігівщини і Сумщини

Били з мінометів і артилерії.

Окупанти завдали 42 удари по прикордонню Чернігівщини і Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

У вівторок, 10 січня, російські окупанти вкотре вдарили по прикордонних територіях Сумської та Чернігівської областей. Загалом зафіксовані 42 влучання.

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування “Північ”.

"Ворожа армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей з мінометів та артилерії", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що з 11:50 до 12:45 зафіксоване 21 влучання, імовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Сеньківка. З 14:15 до 14:25 зафіксоване 21 влучання, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Кучерівка.

Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Нагадаємо, росіяни обстріляли цвинтар на Чернігівщині. 

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