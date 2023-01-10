Також його підозрюють у легалізації іноземців.

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю столиці, який організував схему легалізації та переміщення іноземців, а також військовозобов’язаних громадян України через державний кордон України під виглядом волонтерів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний за грошову винагороду у понад 10 тис. грн сприяв отриманню громадянами інших держав документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні. Також він пропонував іноземцям, а також громадянам України призовного віку свою допомогу в отриманні документів про статус волонтера у благодійному фонді, який займається доставкою міжнародних гуманітарних вантажів в Україні.

Статус волонтера надавав можливість іноземцям та ухилянтам безперешкодно перетинати державний кордон України у період воєнного стану.

Інформація про надання цих послуг розміщувалася на інтернет ресурсі разом із переліком цін, контактними даними організації та адресою розташування офісу.

Організатора схеми затримали під час передачі іноземцю незаконно отриманої посвідки про тимчасове проживання в Україні під виглядом волонтера.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші учасники злочинної схеми, а також особи, які нею скористалися.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили ще одного учасника схеми перетину кордону з Молдовою. За свою “послуги” ділки брали 8 тис. євро.