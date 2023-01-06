Правоохоронці викрили ще одного учасника схеми перетину кордону з Молдовою. Йому повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, група осіб (усі мешканці Чернівецької області) налагодили канал незаконного переправлення призовників через державний кордон України з Республікою Молдова поза пунктами пропуску. Вказана “послуга” коштувала 8 000 євро з людини.

У листопаді 2022 року під час чергової спроби переправлення громадянина призовного віку до Республіки Молдова двох учасників схеми затримали. Наразі їм повідомлено про підозру, а на їх майно накладено арешт.

У ході подальших слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити ще одну особу, причетну до організації та керування цієї злочинною групою.

Третім фігурантом виявився 52-річний мешканець Чернівецької області, який раніше вже перебував у полі зорі правоохоронців. Чоловік особисто надавав вказівки учасникам схеми, а також особам, які планували нелегально потрапити до Республіки Молдова, щодо маршрутів перетину кордону, наявності патрулів тощо.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші учасники злочинної групи.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року співробітники молдовських прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і Служби інформації та безпеки спільно зі Службою безпеки України затримали трьох громадян Молдови, яких підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону громадян України, починаючи з літа 2022 року.