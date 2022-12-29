​У Молдові затримали трьох чоловіків, які допомагали українцям нелегально перетинати кордон

Співробітники молдовських прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і Служби інформації та безпеки (СІБ) спільно зі Службою безпеки України затримали трьох громадян Молдови, яких підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону громадян України, починаючи з літа 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чоловікам – від 25 до 50 років, вони із села Отачі Окницького району Молдови, що межує з Чернівецькою та Вінницькою областями.

Зазначається, що затримані організовували перетин кордону в обхід пунктів пропуску – як наземним транспортом, так і переправою через річку Дністер на човнах. За це вони брали плату у розмірі 4500 доларів.

"Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних, зокрема й державних службовців, які ймовірно сприяли створенню каналів нелегальної міграції", – йдеться в повідомленні Служби безпеки та інформації Молдови.

Нагадаємо, громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.