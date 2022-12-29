Лідери ЄС назвали підтримку України одним із найбільших досягнень року

Керівники Європейської комісії та інших органів ЄС та закордонних відомств назвали рік, що минає, "роком безпрецедентних подій і непохитної єдності та солідарності".

Про це повідомляє "Голос Америки".

Керівний орган Європейського Союзу у серії "твітів" відзначив, що європейці надали українцям безпрецедентну підтримку.

"Європейці відкрили свої домівки для мільйонів українських біженців. Країни ЄС, бізнес і люди об’єдналися в наданні гуманітарної допомоги. ЄС та країни ЄС виділили на підтримку України 19,7 млрд євро", йдеться в повідомленні.

Серед інших досягнень року, що минає, керівники ЄС згадали дев’ять пакетів санкцій, накладених на Росію, кроки, зроблені в напрямку до енергетичної незалежності, допомогу в забезпеченні вивозу українського збіжжя, що перед війною могло прогодувати 400 мільйонів людей, плани щодо розширення ЄС, коли Україна, Молдова та Боснія-Герцеговина отримали статус кандидатів на вступ.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола подякувала українцям за те, що вони "надихнули світ".

Воона написала, що вона була "зворушена", побачивши білборд зі своїм портретом і словами подяки, встановлений в Ірпіні, що "був свідком такого жаху, чиї люди надихнули світ".

Словам підтримки українцям написав від імені громадян Швеції Міністерство закордонних справ країни.

Шведські дипломати зазначатили, що відповідно до даних Євробарометру, соціологічної служби ЄС, "97% громадян Швеції схвалюють підтримку України з боку ЄС".

"96% громадян Швеції схвалюють конкретні дії ЄС – такі як санкції чи фінансова, військова чи гуманітарна підтримка Україні", – мовиться у твіті шведських дипломатів.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що з лютого ЄС надіслав в Україну понад 77 000 тонн допомоги.