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Ізраїль покращив свою готовність до нападу на Іран, - Bloomberg

Це відповідь на зближення Ірану та Росії через війну в Україні. 

Ізраїль покращив свою готовність до нападу на Іран, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц заявив, що його країна покращила свою готовність до нападу на Іран, передає Bloomberg.

Ґанц додав, що Ізраїль готується до атаки на іранські ядерні об'єкти, тому пілоти військово-повітряних сил мають бути готовими до завдання ударів.

"Ви можете через два-три роки перетнути небо на схід і взяти участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані, до якої ми готуємося, при цьому значно підвищуючи готовність останніми роками", - сказав міністр оборони.

Така підготовка Ізраїлю є наслідком зближення Росії та Ірану через війну в Україні. У РФ зростає залежність від військового потенціалу нового союзника. Натомість Іран може звернутися до Росії по допомогу в реалізації ядерної програми.

В Ізраїлі відкидають твердження Ірану про те, що ядерна програма начебто має мирні цілі, і заявляють, що зроблять будь-які кроки, аби запобігти появі бомби.

До слова, Ґанц іде у відставку. Парламент має затвердити новий ізраїльський уряд на чолі з Біньяміном Нетаньяху у четвер, 29 грудня.

Нагадаємо, раніше Ізраїль висловив протест Росії через застосування придбаних в Ірану БпЛА.

Також Ізраїль завдав удару по авіабазі в Сирії, яка використовувалась Іраном і росіянами.

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