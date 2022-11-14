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Ізраїль завдав удару по авіабазі в Сирії, яка використовувалась Іраном і росіянами – Reuters

Авіабаза в Шайраті нещодавно використовувалася іранськими військово-повітряними силами.

Ізраїль завдав удару по авіабазі в Сирії, яка використовувалась Іраном і росіянами – Reuters
Фото: twitter.com/baladinetwork

Ізраїльскі ракети 13 листопада влучили в велику авіабазу Шайрат у сирійській провінції Хомс. Відомо про загибель двох військових, поранено ще трьох, пише Reuters із посиланням на державне інформагентство Сирії SANA. 

Журналісти з посиланням на анонімних співрозмовників зазначили, що авіабаза в Шайраті нещодавно використовувалася іранськими військово-повітряними силами. Але, крім того, ця база використовується російськими військовими, що дислокуються в Сирії. 

Джерела додали, що удару завдали по злітно-посадковій смузі. Співрозмовник з кола військових пояснив, що за останні три роки російські війська значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди в Шайраті, включно з укриттями для літаків. 

"Джерела в силових структурах повідомляють, що Росія, яка зберігає значну військову присутність в Сирії, розмістила війська біля авіабази Шайрат і використовує цю авіабазу", – заявило агентство. 

Співрозмовники в розвідці також зазначили, що останніми місяцями Ізраїль посилив удари по сирійських аеропортах і авіабазах, аби завадити використанню Іраном повітряних ліній для постачання зброї союзникам у Сирії та Лівані. 

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базуться у Великій Британії, повідомила, що внаслідок учорашнього удару було знищено склад іранських повстанців та "Хезболли". 

По авіабазі Шайрат у 2017 році, під час громадянської війни в Сирії, били сили США. Американці застосували крилаті ракети "Томагавк" за розпорядженням тодішнього президента Дональда Трампа. Це було відповіддю на хімічну атаку на сирійське місто Хан-Шейкун: літаки з хімічною зброєю сирійських урядових військ злетіли саме з бази Шайрат. 

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