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Окупанти вночі обстрілювали Нікопольський район

Росіяни били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Окупанти вночі обстрілювали Нікопольський район

У ніч на понеділок російські окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Загалом туди було направлено понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч тримали під прицілом Нікопольський район. Били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Направили туди понад 60 снарядів з «Градів» та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали", - написав він у Telegram.

У Марганці пошкоджено лінію електропередачі, що живить насосну станцію водоканалу. 45 тис. родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води. Наразі працюють енергетики і лагодять лінію, щоб запустити станцію.

Російські снаряди понівечили також будівлі та автівки. Деталі обстрілу з’ясовуються.

У інших районах лунала сирена, однак, минулося без атак і на цю хвилину - спокійно.

Нагадаємо, раніше внаслідок чергового обстрілу Нікопольського району поранень зазнали двоє жінок.

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