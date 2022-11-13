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На Херсонщині виявили катівні російських окупантів, - Єнін

Також були зареєстровані чисельні майнові злочини окупантів.

На Херсонщині виявили катівні російських окупантів, - Єнін
Фото: facebook/Eugene Enin

На деокупованій території Херсонської області виявили катівні окупантів.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

"Ми спостерігаємо традиційну картину для деокупованих територій – на території поліцейських управлінь широко використовувалися так звані катівні, людей тримали в абсолютно нелюдських умовах, розстрілювалися гуманітарні конвої. Я вже мовчу про десятки майнових злочинів окупантів проти мирного населення", - повідомив Єнін.

Він додав, що найближчими днями, коли дозволить безпекова ситуація, працівники ЗМІ будуть допущені до цих місць.

Єнін також наголосив, що поки рано говорити про наявність на Херсонщині масових поховань, як у Бучі та Ізюмі.

Нагадаємо, жителів Херсона та звільнених населених пунктів просять евакуюватися, оскільки висока ймовірність російських обстрілів.

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