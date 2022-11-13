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ЗСУ показали знищену на Херсонщині новітню РЛС росіян

Ця РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.

ЗСУ показали знищену на Херсонщині новітню РЛС росіян
Фото: Стратком ЗСУ

У Чорнобаївці під Херсоном знищили російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.

Про це повідомиив Стратком ЗСУ.

“Дуже цікавий кадр зі звільненої Чорнобаївки, на якому видно знищений рідкісний і певною мірою для кацапської армії унікальний екземпляр РЛС”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці.

Вона призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.

На сьогодні ці РЛС є найбільш сучасними і найменш поширеними у армії окупантів

Як раніше повідомлялось, у бійців 28 ОМБр з’явився черговий трофей - кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт.

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