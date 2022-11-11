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Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт

Росіяни раніше казали, що не залишали при втечі свою техніку. 

Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
Фото: Скріншот з відео

У бійців 28 ОМБр з’явився черговий трофей - кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт.

Про це повідомили бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

“Я не знаю, хто там віджимає танки, но ми віджали вертольот”, - розповів боєць 1-го батальйону 28 ОМБр.

Нагадаємо, українські військові затрофеїли рідкісну російську бойову машину піхоти "Басурманін". Техінка захоплена на Херсонському напрямку. Російське міністерство оборони заявляло, що при відступі з правобережжя Херсонської області нібито не залишило своєї техніки та озброєння. 

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