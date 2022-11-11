Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині, - Анка Фельдхузен

Весь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю.

Звільнення Херсона є черговою найочікуванішою перемогою Збройних Сил України.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

“Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю”, - написала Фельдгузен.

Посол Німеччини в Україні також вшанувала пам'ять полеглих українців.

Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил 🇺🇦 – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!

📷 Херсонський річковий порт 2019 р. pic.twitter.com/qf4ToTMTs5 — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 11, 2022

Нагадаємо, в центрі Херсона місцеві мешканці вийшли на вулиці з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено поруч із будівлею Херсонської обласної адміністрації. Українські спеціальні підрозділи перебувають у Херсоні, Сили оборони на підступах до міста.