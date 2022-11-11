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Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині, - Анка Фельдхузен

Весь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю.

Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині, - Анка Фельдхузен
Фото: Анка Фельдгузен

Звільнення Херсона є черговою найочікуванішою перемогою Збройних Сил України

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. 

“Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю”, - написала Фельдгузен.

Посол Німеччини в Україні також вшанувала пам'ять полеглих українців.

Нагадаємо, в центрі Херсона місцеві мешканці вийшли на вулиці з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено поруч із будівлею Херсонської обласної адміністрації. Українські спеціальні підрозділи перебувають у Херсоні, Сили оборони на підступах до міста.

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