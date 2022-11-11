Від росіян звільнено всю Миколаївщину, крім Кінбурнської коси, - керівник ОВА

Уся Миколаївська область, за винятком Кінбурнської коси, звільнена від російських окупантів.

Інформацію підтвердив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Очільник області додав, що під контролем українських військ перебуває і водопровід із Дніпра. Наразі він потребує розмінування. Невдовзі влада оприлюднить терміни потенційного відновлення питної води для Миколаєва.

Також в області відбулася нарада щодо ситуації на деокупованих територіях.

"Вже зараз працюємо над забезпеченням звільнених громад електропостачанням й звʼязком та відновленням телесигналу. Завтра очікується поповнення складів гуманітарною допомогою для населення", - сказав Кім.

Він додав, що фахівці почали розмінування територій, і закликав жителів бути обережними.

Нагадаємо, українські військові зайшли в Херсон. Наразі тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. За інформацією розвідки, більша частина окупаційних військ, яка дислокувалися на правому березі області, все ще там.