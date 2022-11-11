Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
ГоловнаПолітика

Зеленський і Шольц підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні саміту G20

"Росія не думає про мир. Черговий терористичний удар по Миколаєву, знищення російською ракетою житлового будинку – це чіткий доказ того, що насправді хвилює Росію", - підкреслив Президент.

Зеленський і Шольц підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні саміту G20
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Зеленський розповів у своєму зверненні.

За словами Президента, він розповів Шольцу про ситуацію на фронті та в Херсоні, а також подякував за підтримку в оборонній сфері.

Співрозмовники підтримали продовження "зернової ініціативи", а також узгодили позиції напередодні саміту G20.

"Очевидно, що Росія не думає про мир. Черговий терористичний удар по Миколаєву, знищення російською ракетою житлового будинку – це чіткий доказ того, що насправді хвилює Росію: не як прийти до миру, а як завдати найболіснішої шкоди... Не як почати справжні переговори, а як влучити ракетою чи дроном у щось в Україні так, щоб українці страждали...", - зауважив Зеленський.

Він додав, "Україна та світ мають силу, щоб покарати терористів за все скоєне й повернути мир" та підкреслив, що цей мир буде "на наших умовах".

Нагадаємо, уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку України. Також країна надала нашій державі ракети до ППО, 18 систем захисту від дронів і 30 бронеавтомобілів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також