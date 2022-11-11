Зеленський і Шольц підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні саміту G20

"Росія не думає про мир. Черговий терористичний удар по Миколаєву, знищення російською ракетою житлового будинку – це чіткий доказ того, що насправді хвилює Росію", - підкреслив Президент.

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Зеленський розповів у своєму зверненні.

За словами Президента, він розповів Шольцу про ситуацію на фронті та в Херсоні, а також подякував за підтримку в оборонній сфері.

Співрозмовники підтримали продовження "зернової ініціативи", а також узгодили позиції напередодні саміту G20.

"Очевидно, що Росія не думає про мир. Черговий терористичний удар по Миколаєву, знищення російською ракетою житлового будинку – це чіткий доказ того, що насправді хвилює Росію: не як прийти до миру, а як завдати найболіснішої шкоди... Не як почати справжні переговори, а як влучити ракетою чи дроном у щось в Україні так, щоб українці страждали...", - зауважив Зеленський.

Він додав, "Україна та світ мають силу, щоб покарати терористів за все скоєне й повернути мир" та підкреслив, що цей мир буде "на наших умовах".

Нагадаємо, уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку України. Також країна надала нашій державі ракети до ППО, 18 систем захисту від дронів і 30 бронеавтомобілів.