Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
ГоловнаСуспільствоПодії

Кабмін розірвав угоди з Росією та Білоруссю в галузі геодезії та картографії

Зокрема, скасовано взаємний обмін топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами.

Кабмін розірвав угоди з Росією та Білоруссю в галузі геодезії та картографії
Фото: kmu.gov.ua

На засіданні 11 листопада Кабінет Міністрів України розірвав низку угод з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, було припинено дію:

  • угоди між Україною та Росією про співробітництво в галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі;
  • угоди між Україною та Росією про взаємний обмін топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами;
  • угоди між Україною та Білоруссю про взаємодію в галузі геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі.

Нагадаємо, нещодавно Україна припинила співробітництво з Білоруссю у сфері молодіжної політики та спорту.

Раніше парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді України підтримати урядовий законопроєкт про припинення дії угоди між урядам України та Росії про науково-технічне співробітництво.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також