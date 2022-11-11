Кабмін розірвав угоди з Росією та Білоруссю в галузі геодезії та картографії

На засіданні 11 листопада Кабінет Міністрів України розірвав низку угод з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, було припинено дію:

угоди між Україною та Росією про співробітництво в галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі;

угоди між Україною та Росією про взаємний обмін топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами;

угоди між Україною та Білоруссю про взаємодію в галузі геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі.

Нагадаємо, нещодавно Україна припинила співробітництво з Білоруссю у сфері молодіжної політики та спорту.

Раніше парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді України підтримати урядовий законопроєкт про припинення дії угоди між урядам України та Росії про науково-технічне співробітництво.