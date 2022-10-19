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Україна припинила співробітництво з Білоруссю у сфері молодіжної політики та спорту

Також припинено дію Угоди між міністерствами спорту про співпрацю у спорті та фізичній культурі від 26 жовтня 2018 року.

Кабмін припинив дію угод про співробітництво України та Білорусі у сфері молодіжної політики та спорту.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства молоді та спорту.

"Зокрема, денонсовано міжурядову Угоду про співробітництво України та білорусі у молодіжній сфері. Також припинено дію Угоди між міністерствами спорту про співпрацю у спорті та фізичній культурі від 26 жовтня 2018 року", - зазначили у міністерстві.

Очільник Мінмолодьспорту Вадим Гутцайт зазначив, що "жодного співробітництва з пособниками терористів" не буде.

"Білорусь стала на бік агресора в цій кривавій війні, остаточно втративши суб’єктність, стала плацдармом для ворожих атак. Сателіт агресора має нести однакову з ним відповідальність — санкції, ізоляція, репарації. Воєнних злочинців чекає міжнародний трибунал", — зазначив міністр у своєму описі на Facebook.

Нагадаємо, раніше Кабмін звернувся до парламенту ухвалити закон, який припинить дію угоди між урядами України та РФ про науково-технічне співробітництво. Також КМУ денонсував угоду між урядами України та Білорусі про судноплавство внутрішніми водними шляхами.

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