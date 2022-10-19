Також встановили двох його спільників.

Начальнику одного з управлінь Святошинської райдержадміністрації, а також керівнику підрядного підприємства та інженеру технагляду повідомили про підозру у розкраданні 2,6 млн гривень бюджетних коштів. Їх виділили на ремонт доріг у Святошинському районі Києва.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Упродовж 2019 року посадовці Святошинської РДА за результатами допорогових та публічних закупівель уклали договори з приватним підприємством на виконання капітальних ремонтів асфальтобетонного покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій у Святошинському районі.

"У ході розслідування шляхом лабораторних та експертних досліджень установлено, що ремонтні роботи, за які були сплачені кошти, виконано з порушенням технології, що призвело до появи численних дефектів в асфальтобетонному покритті (хвилястості, лущення, тріщини тощо). Вказаними діями державним інтересам заподіяно збитків у розмірі 2, 6 млн грн.", - зазначили в прокуратурі.

Посадовцю інкримінують порушення ч. 3, 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує позбавленні волі від 5 о 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство триває.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, Київська міська прокуратура звернулася до міського голови Віталія Кличка з проханням скасувати рішення Київради про виділення 183 млн грн для завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та спрямувати ці кошти на нагальні потреби міста в умовах російської військової агресії.