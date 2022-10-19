На лівому березі Києва виникли порушення електропостачання

У електромережах лівого берега Києва виникли порушення. Фахівці вже почали їх ліквідацію.

Про це в Телеграм повідомила КМДА. Причини порушень зʼясовуються.

"Фахівці компанії вже виїхали на енергооб’єкт для з’ясування причин. Енергетики проводять обстеження та докладають всі зусилля, щоб відновити електропостачання для жителів міста. Як тільки причини будуть з’ясовані, ДТЕК «Київські електромережі» зможе зорієнтувати клієнтів про час відновлення електропостачання", – заявили в адміністрації.

У ДТЕК уточнили, що електрика зникла в Дарницькому районі.

Нагадаємо, в столиці спрацювала ППО. Учора і позавчора росіяни били по енергетичних обʼєктах Києва.