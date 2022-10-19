​Росіяни формують списки працівників ЗАЕС, які підписали контракти з Росатомом, - Енергоатом

Росіяни формують списки працівників Запорізької атомної електростанції, котрі підписали контракти з Росатомом (АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС").
Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
Це роблять для того, аби мобілізувати людей в російську армію або ж окупаційну територіальну оборону.
В Енергоатомі наголосили, що мобілізація загрожує і тим співробітникам станції, які мають підписати контракт з Росатомом.
Нагадаємо, нині президент РФ Володимир Путін оголосив введення свого "воєнного стану" на окупованих територіях України.
У Росії на війну в Україну мобілізовують навіть працівників об'єктів критичної інфраструктури, яких раніше керівники "забронювали" від військкоматів.