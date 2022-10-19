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Лукашенко боїться реакції суспільства на мобілізацію і вступ у війну, - ГУР

В Білорусі усвідомлюють, що оголошення мобілізації може призвести до соціального вибуху в країні.

Лукашенко боїться реакції суспільства на мобілізацію і вступ у війну, - ГУР
Фото: Kremlin Pool

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко усвідомлює, що оголошення часткової мобілізації в республіці може призвести до соціального вибуху.

Про це повідомило ГУР МО.

"Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої "часткової мобілізації" в РФ та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в РБ, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією воєнної розвідки, білоруські спецслужби приховано вивчають можливу реакцію суспільства та готовність долучитися до протестних заходів у випадку мобілізації.

У ГУР переконані, що білоруський режим усвідомлює всю небезпеку прийняття ним рішення про відкрите приєднання до російської війни проти України.

Саме через це Лукашенко продовжує робити гучні заяви та показувати президенту РФ Володимиру Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, зокрема, відволікає частину резервів ЗСУ від їхнього можливого застосування на фронті на сході та півдні України.

"Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах РФ", - резюмує ГУР.

Раніше повідомлялось, що Росія перекинула в Білорусь дев'ять тисяч військових.

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