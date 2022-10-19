Кількість чоловіків у Москві скоротилася через небажання мобілізуватися, – New York Times

Особливо це стосується тих, хто має гроші і закордонні паспорти.

Чоловіче населення Москви значно проріділо на тлі оголошеної президентом РФ мобілізації. Особливо це стосується "міської інтелігенції", в якої достатньо грошей і є закордонні паспорти, повідомляє New York Times із російської столиці.

"Хоча в місті з населенням у 12 млн чоловіків все ще багато, в столиці їх присутність значно скоротилась – у ресторанах, у гіпстерській спільноті та на масових заходах, таких як вечері та вечірки", – стверджують журналісти.

Помітно скорочення кількості потенційних солдатів російської армії і в сфері обслуговування: наприклад, повиїжджали і клієнти, і працівники барбер-шопу, з працівницею якого поспілкувались журналісти.

Нагадаємо, що у вересні Путін оголосив так звану часткову мобілізацію на війну проти України. Після цього чоловіки почали масово намагатись виїхати за межі Росії.

Деяких окупантів, які по мобілізації поїхали воювати проти українців, вже взяли в полон. Для тих росіян, які хочуть зберегти життя і здатися, в Україні зробили гарячу лінію. Безпечні умови таким солдатам гарантовані.