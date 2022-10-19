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У Росії не вистачає молодших офіцерів для керівництва мобілізованими, – британська розвідка

Заміна генералів не допомогла армії окупантів покращити бойові характеристики.

У Росії не вистачає молодших офіцерів для керівництва мобілізованими, – британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Російське військове керівництво не виконує належно свої обов'язки і погіршує і без того низький моральний дух і згуртованість підрозділів окупантів.

Про це у Twitter повідомило Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що заміна генералів не допомогла армії РФ покращити свої бойові характеристики.

"На тактичному рівні спостерігається нестача російських молодших офіцерів для керівництва над новомобілізованими резервістами. Очевидці свідчать, що 15 жовтня 2022 року товариш по службі розстріляв 11 російських солдатів під Бєлгородом після того, як офіцер образливо висловився на адресу новобранців із числа національних меншин", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чотири з п'ятьох генералів, які безпосередньо керували російськими військами в лютому, зараз звільнені, а їхня заміна наразі мало допомогла покращити бойові характеристики армії окупантів.

Нагадаємо, 8 жовтня президент РФ Володимир Путін призначив нового командувача військ РФ в Україні – Сергія Суровікіна. Він обіймав посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ з 31 жовтня 2017 року. Суровікін брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та воював у Сирії.

Раніше Суровікін командував угрупованням військ РФ на окупованій частині південних областей.

В кінці червня британська розвідка повідомляла, що Росія усуває генералів від командування операціями у війні проти України. Зокрема, йшлося про Дворнікова, під командуванням якого російські окупанти зазнають невдач на полі бою, а окупанти не можуть скоординувати свої дії між собою. Дворніков керував російською армією в Україні з 8 квітня, після відходу ЗС РФ з території Київської, Чернігівської та Сумської областей.

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