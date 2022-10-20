У Кемеровській області Росії оголосили "трудову мобілізацію" студентів

Губернатор Кемеровської області Російської Федерації Сергій Цивільов оголосив "трудову мобілізацію" студентів.

Про це він повідомив у Telegram. Він пояснив, що студентів останніх курсів залучатимуть на робочі місця, які звільнилися через мобілізацію працівників кузбаських підприємств.

"Студенти останніх курсів вузів та середніх спеціальних учбових закладів регіону тимчасово візьмуть на себе трудові обов'язки мобілізованих земляків", – зазначив Цивільов.

Перші студенти, за його словами, вже направлені на підприємства.

"Студенти, зайнявши місця мобілізованих земляків, отримають оплачувану практику за профілем та допоможуть підприємствам Кузбасу зберегти темпи виробництва", – додав російський чиновник.

Нагадаємо, в Росії триває мобілізація на війну проти України, під час якої у лави росармії набирають як в'язнів, так і раніше "заброньованих" працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що буде мобілізовано 300 000 резервістів. Пізніше з’ясувалося, що у засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію мільйона людей.