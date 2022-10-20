Президент Німеччини Штайнмаєр відклав візит до Києва з міркувань безпеки, – ЗМІ

Він планував відвідати Україну 20 жовтня і зустрітися з президентом Зеленським.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відклав запланований візит до України з міркувань безпеки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на агентство dpa.

Штайнмаєр планував відвідати Україну 20 жовтня і, зокрема, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Зазначається, що президент Німеччини здійснить цей візит найближчим часом.

Раніше про скасуванняпоїздки також повідомило німецьке видання Bild із посиланням на німецькі та українські джерела. Зазначалося, що поїздку готували протягом кількох тижнів, але німецькі міністерства закордонних і внутрішніх справ, а також представники сил безпеки порадили Штайнмаєру не їхати зараз в Україну.

Ще у травні Зеленський заявляв, що розмовляв із Штайнмаєром і запросив його відвідати Україну.

Нагадаємо, у квітні Штайнмаєр заявив, що хотів приїхати з візитом до Києва, але влада України висловилася проти його візиту до Києва. Серед причин називали тісні зв’язки німецького політика з Росією.

Сам Штайнмаєр перед цим також заявив, що визнає власні помилки у політиці щодо РФ. Він, зокрема, пожалкував із приводу своєї відданості газопроводу "Північний потік-2".

"Ми зазнали невдачі у створенні спільного європейського дому, до якого могла належати Росія. Ми зазнали невдачі з підходом включення Росії до загальної архітектури безпеки", – говорив президент Німеччини.

У травні Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України та піти на прямі переговори з Зеленським.