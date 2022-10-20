У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
ГоловнаСвіт

Президент Німеччини Штайнмаєр відклав візит до Києва з міркувань безпеки, – ЗМІ

Він планував відвідати Україну 20 жовтня і зустрітися з президентом Зеленським.

Президент Німеччини Штайнмаєр відклав візит до Києва з міркувань безпеки, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відклав запланований візит до України з міркувань безпеки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на агентство dpa.

Штайнмаєр планував відвідати Україну 20 жовтня і, зокрема, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Зазначається, що президент Німеччини здійснить цей візит найближчим часом.

Раніше про скасуванняпоїздки також повідомило німецьке видання Bild із посиланням на німецькі та українські джерела. Зазначалося, що поїздку готували протягом кількох тижнів, але німецькі міністерства закордонних і внутрішніх справ, а також представники сил безпеки порадили Штайнмаєру не їхати зараз в Україну.

Ще у травні Зеленський заявляв, що розмовляв із Штайнмаєром і запросив його відвідати Україну.

Нагадаємо, у квітні Штайнмаєр заявив, що хотів приїхати з візитом до Києва, але влада України висловилася проти його візиту до Києва. Серед причин називали тісні зв’язки німецького політика з Росією.

Сам Штайнмаєр перед цим також заявив, що визнає власні помилки у політиці щодо РФ. Він, зокрема, пожалкував із приводу своєї відданості газопроводу "Північний потік-2".

"Ми зазнали невдачі у створенні спільного європейського дому, до якого могла належати Росія. Ми зазнали невдачі з підходом включення Росії до загальної архітектури безпеки", – говорив президент Німеччини.

У травні Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України та піти на прямі переговори з Зеленським.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також