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Президент Мадагаскару звільнив главу МЗС за підтримку України під час голосування ООН щодо анексії територій Росією

До цього часу держава займала нейтралітет у подібних голосуваннях щодо України.

Президент Мадагаскару звільнив главу МЗС за підтримку України під час голосування ООН щодо анексії територій Росією
Фото: Twitter/Richard Randriamandrato

Президент Мадагаскару звільнив очільника МЗС Річарда Рандріамандрато за підтримку України під час голосування в ООН, повідомляє Reuters.

Рандріамандрато підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.

Джерела видання в офісі мадагаскарського президента підтвердили, що той звільнив міністра за позитивне голосування.

Війна з Росією завдала клопотів багатьом африканським державам. Адже чимало з них мають складні стосунки із Заходом та колишнім СРСР. Водночас у них важливі економічні зв'язки з РФ.

Під час голосувань за резолюції, які стосувалися війни в Україні африканські країни, зокрема й Мадагаскар, утримувалися від підтримки будь-якої сторони.

Нагадаємо, 12 жовтня Генасамблея ООН засудила незаконну анексію Росією території чотирьох областей України. Проти резолюції висловились всього 5 країн. Утримались - 35. 

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