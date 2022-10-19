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Сумщина отримала допомогу для проходження зимового періоду

Допомогу область отримала завдяки допомозі Агентства ООН у справах біженців в Україні.

Сумщина отримала допомогу для проходження зимового періоду
Фото: Дмитро Живицький

Сумська область отримала чотири генератора та три теплових пушки для підтримки соціальних та медичних закладів регіону.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що один генератор, потужністю 65 КВт, передали для лікарні Шосткинської громади, де зараз найчастіше виникають перебої з електроенергією. Також ця лікарня стане одним із пунктів обігріву для місцевих мешканців, у разі необхідності.

Три інші генератори будуть передані на інші об’єкти, де також  де також будуть облаштовані пункти обігріву. 

В свою чергу, теплові пушки слугуватимуть джерелом тепла для мобільних пунктів обігріву.

Нагадаємо, Нідерланди додатково виділять Україні 70 млн євро для ремонту комунальної інфраструктури напередодні зими.

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