На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП

Настоятель заявив, що його просили на похорон не йти, а по ключі не зверталися.

У Ясінянській громаді на Закарпатті загиблого українського захисника Дмитра Спасюка не дали відспівати в церкві УПЦ МП, повідомляє "Укрінформ".

Настоятеля храму попередили, що чин похорону буде звершувати інший священик - із Православної церкви України. Тож отець пішов на інший похорон, забравши із собою ключі від приміщення.

Коли процесія прибула до церкви, потрапити всередину вони не змогли. Відтак загиблого довелося відспівувати на церковному подвір'ї, а тоді віднести на кладовище.

Рідні полеглого обурилися таким розвитком подій - люди збирають підписи і звертатимуться в Службу безпеки України.

За словами волонтерки, священик образився, що його не запросили хоронити бійця. Рідні ж не хотіли представника УПЦ МП, бо їхнього сина вбила Росія.

Настоятель храму в коментарі журналістам заявив, що мав ключі із собою, та їх у нього ніхто не просив.

Відреагував на скандал і очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Наші воїни не заслуговують на таке відношення. Що стосується "не впустити в храм" з точки зору релігії — я тут, знаєте, не фахівець, але як громадянин, як керівник області, вважаю, що такого просто не можна робити, просто з точки зору моралі. Разом із тим вважаю, що відповідна реакція ієрархів церкви щодо цього випадку повинна бути. Знову ж таки: не знаєш, як вчинити правильно — роби по закону. Тут родині варто звернутися до правоохоронних органів, і вже прокуратура чи СБУ надасть оцінку усім діям", - сказав Микита.

Він додав, що проведе роз'яснювальну роботу з очільниками церкви в області і сподівається на дисциплінарне покарання.

Нагадаємо, на Донеччині взяли під варту священника УПЦ МП, який під час вторгнення РФ закликав вірян обрати окупаційну владу.

Вчора Священний Синод ПЦУ оприлюднив заяву щодо створення штучних перешкод для переходу громад із Московського патріархату.