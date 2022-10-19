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Унаслідок ворожих обстрілів зруйновані будинки, магазини, офіси і господарство на Херсонщині

Є загиблі і поранені.

Унаслідок ворожих обстрілів зруйновані будинки, магазини, офіси і господарство на Херсонщині
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Минулої доби російські військові обстріляли громади Бериславського району Херсонської області. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки, магазини, кав’ярні, офіси і фермерські господарства.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Херсонської області.

“Російська армія вкотре здійснила вогневе ураження громад Бериславського району із танків, ствольної та реактивної артилерії”, – зазначається у дописі.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Повідомляється, що країна-терористка гатила як по щойно звільненим територіям, так і вздовж лінії фронту, там зафіксовані значні руйнування будинків, магазинів, кафе, офісів, фермерських господарств. Через потрапляння снарядів зайнялися пожежі. Серед цивільного населення є загиблі і поранені.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

У Бериславському районі на ворожій міні підірвався 60-річний чоловік. У нього травматична ампутаціях обох ніг, нині потерпілий у лікарні.

За минулу добу поліція відкрила 38 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині.

 

Нагадаємо, Збройні сили України на Херсонщині збили російський вертоліт Ка-52, також відомий як "Алігатор".

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