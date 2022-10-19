Народ України та Володимир Зеленський отримали премію імені Сахарова

Депутати Європарламенту нагородили народ України в особі президента, обраних лідерів і громадянського суспільства премією Сахарова за свободу думки 2022 року.

Про це повідомляє сайт Європарламенту.

Зазначається, що президентка Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила лауреата 2022 року в залі пленарних засідань у Страсбурзі в сьогодні вдень за рішенням Конференції президентів парламенту.

“Ця нагорода для тих українців, які воюють. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми теж не здамося, – сказала Роберта Мецола.

Євродепутати стверджують, що неспровокована загарбницька війна Росії проти України завдає величезних збитків українському народу. Вони б’ються не тільки для того, щоб захистити свої домівки, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, вони також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності, виступаючи “проти жорстокого режиму, який прагне підірвати нашу демократію, послабити і розділити наш Союз”.

Номінація висвітлює зусилля президента України Володимира Зеленського, окремих осіб, представників громадських ініціатив, державних і громадських інституцій, зокрема Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Юлії Паєвської, засновника евакуаційного медичного підрозділу “Янголи Тайри”, Олександри Матвійчук, юристки-правозахисниці і голови організації “Центр громадянських свобод”, Руху громадянського спротиву “Жовта стрічка”, Івана Федорова, мера українського міста Мелітополь, яке зараз перебуває під російською окупацією.

Вручення премії імені Сахарова відбудеться 14 грудня у Страсбурзі.

Нагадаємо, у вересні група Європарламенту Європейської народної партії номінувала українців і президента Володимира Зеленського на премію за свободу думки імені Сахарова.