108 звільнених із полону жінок отримають по 180 тис грн від уряду і Фонду ім. Климентія Шептицького

108 звільнених з російського полону українок отримають фінансову допомогу.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

По 100 тисяч гривень отримає кожна від Кабміну. Ще 80 тис. грн - від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

"Кілька місяців тому кремль взагалі заперечував, що в них у полоні утримуються наші жінки. Доступу до них не мав навіть Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проведена складна робота. Дякую за неї Президентові України, Андрію Єрмаку, ГУР МОУ, СБУ, всім, хто причетний!" – наголосила очільниця МінТОТ Ірина Верещук.

За її словами, наразі звільнені відновлюються після полону під наглядом медиків.

Нагадаємо, у серпні в Україні розпочав роботу Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького. Його створили з ініціативи українського та польського урядів.

Для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 грн. А звільненим з російського полону жінкам Фонд одноразово виплачуватиме близько 80 000 грн.