Шмигаль: житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%

Житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах України готові до опалювального сезону майже на 100%.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, триває ретельна підготовка до опалювального сезону.
Наразі накопичено в підземних сховищах 14 млрд 135 млн метрів кубічних газу.
"Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж минулого року на цей самий період", - додав прем'єр.
Нагадаємо, Кабмін виділив 563 млн грн для придбання дров.
За даними Міністерства розвитку громад і територій у 16 регіонах України - повна готовність інфраструктури до запуску опалення.