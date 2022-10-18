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Шмигаль: житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%

У підземних сховищах накопичили 14 млрд 135 млн метрів кубічних газу. 

Шмигаль: житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%
Фото: cks.com.ua

Житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах України готові до опалювального сезону майже на 100%.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, триває ретельна підготовка до опалювального сезону.

Наразі накопичено в підземних сховищах 14 млрд 135 млн метрів кубічних газу. 

"Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж минулого року на цей самий період", - додав прем'єр.

Нагадаємо, Кабмін виділив 563 млн грн для придбання дров.

За даними Міністерства розвитку громад і територій у 16 регіонах України - повна готовність інфраструктури до запуску опалення.

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