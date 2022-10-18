Росія завдала цієї доби 9 ракетних і 10 авіаударів по території України, - Генштаб

Тим часом Сили оборони уразили 13 районів зосередження озброєння та військової техніки рашистів, опорного пункту і позицій зенітних ракетних комплексів.

За цю добу Росія завдала завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів та здійснила понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Під удари росіян потрапили райони понад десятка населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині. Для цього окупанти використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети.

На одному з напрямків рашисти задіяли 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed -136", 3 з яких збили підрозділи Сил оборони.

Тим часом підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Огірцеве Харківської області, Білогорівка Луганської області, Новокалинове та Мар’їнка Донецької області.

Українська авіація протягом доби завдала 20 ударів по росіянах. Було підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.

А бійці ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 18 жовтня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed-136" з території республіки. Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків;

та - без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed-136" з території республіки. Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків; на Сіверському окупанти здійснили обстріли зі ствольної артилерії в межах населеного пункту Юнаківка Сумської області;

окупанти здійснили обстріли зі ствольної артилерії в межах населеного пункту Юнаківка Сумської області; на Слобожанському вороги стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча;

вороги стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча; на Куп’янському рашисти задіяли для обстрілів артилерію різних типів у районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка;

рашисти задіяли для обстрілів артилерію різних типів у районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка; на Лиманському рашисти накрили вогнем із з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка та Торське;

рашисти накрили вогнем із з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка та Торське; на Бахмутському та Авдіївському росіяни завдали вогневого впливу з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Безпосередньо постраждали населені пункти Бахмут, Соледар, Первомайське та Велика Новосілка;

та росіяни завдали вогневого впливу з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Безпосередньо постраждали населені пункти Бахмут, Соледар, Первомайське та Велика Новосілка; на Новопавлівському та Запорізькому загарбники вели вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Павлівка та Пречистівка;

та загарбники вели вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Павлівка та Пречистівка; На Південнобузькому окупанти намагаються покращити логістичне забезпечення, здійснюють обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали населені пункти вздовж лінії зіткнення, зокрема і Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Нагадаємо, сьогодні через російські обстріли було пошкоджено шість об’єктів енергетики. Так, РФ завдала ударів по Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та Києві.