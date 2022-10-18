Україна надішле Ізраїлю офіційну ноту з проханням надати системи ППО

Також наша держава проситиме про співробітництво щодо отримання відповідних технологій.

Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він додав, що вчора звертався до країн Євросоюзу, аби вони надали нашій державі такі системи. Над цим питанням активно працюють Президент і Міноборони.

Тепер Україна проситиме про допомогу Ізраїль.

Очільник МЗС додав, що також наша держава звернеться з пропозицією започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій.

Нагадаємо, влада США взаємодіє із союзниками щодо передачі українській стороні комплексів ППО.

Тим часом Франція передасть Україні зенітні ракетні комплекси малої дальності Crotale. Вони будуть корисні в боротьбі з російськими безпілотниками та повітряними бомбардуваннями.