Благодійний фонд "МАМА плюс Я" влаштовує благодійний вечір "Тріумф добра" в підтримку постраждалих від війни дітей та жінок

Захід відбудеться 27 листопада 2022 року о 18:00 в готелі Grand Hotel Wien у австрійському Відні.

Український благодійний фонд "МАМА плюс Я" влаштовує передріздвяний благодійний вечір "Тріумф добра" у Відні заради українських дітей та мам.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

"Метою заходу є збір коштів на допомогу дітям та жінкам в Україні та нагадування світові про українських дітей, які щодня перебувають в небезпеці через війну", - йдеться у повідомленні.

Ведучими заходу будуть українська телезірка Анатолій Анатоліч та засновниця благодійного фонду "МАМА плюс Я" Наталія Сивак.

Зіркою вечора стане українська оперна співачка Зоряна Кушплер, солістка Віденської державної опери, кавалер Ордена княгині Ольги III ступеня. Серед запрошених гостей будуть композитор-віртуоз Євген Хмара, хореограф-постановник Олена Шоптенко та інші.

Програма заходу включатиме перформанси артистів (Юліана Прадо та інші), живу музику, гала-вечерю та напої, нетворкінг та благодійний аукціон. На ньому будуть лоти від Олександра Усика, Андрія Шевченка, Віталія та Володимира Кличків, Андре Тана, Катерини Сільченко та інших відомих людей, а також лоти від виноробного господарства Князя П.М.Трубецького та графині фон Мой де Сан.

Благодійний фонд "МАМА плюс Я" з міста Дніпро 15 років поспіль допомагає дітям України. У мирний час, до початку повномасштабної війни, фонд допомагав дітям-сиротам, наразі – всім дітям, які постраждали від війни в Україні.

За роки роботи фонд допоміг понад 76 000 дітей. За півроку повномасштабної війни фонд допоміг 32 000+ людей. Це жінки та діти, майбутні матері, діти-сироти, жінки, які зазнали домашнього насильства, багатодітні сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Із них 15 000+ дітей отримали допомогу.

Раніше повідомлялось, що загальна сума благодійних внесків через UNITED24 за п'ять місяців роботи наблизилась до позначки 200 млн дол. або понад 7,2 млрд грн.