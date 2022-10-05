За п’ять місяців роботи UNITED24 вдалося зібрати майже 200 млн доларів внесків

У вересні до UNITED24 у ролі амбасадорів приєднались Барбра Стрейзанд та Марк Гемілл.

Загальна сума благодійних внесків через UNITED24 за п'ять місяців роботи наблизилась до позначки $200 000 000 (понад 7,2 млрд грн). У вересні до UNITED24 у ролі амбасадорів приєднались володарка премій «Оскар», «Еммі» та «Ґреммі» Барбра Стрейзанд та виконавець ролі Люка Скайвокера у «Зоряних війнах» Марк Гемілл. Тим часом у регіони України вирушила ще одна партія придбаних реанімобілів, наркозно-дихальні апарати, операційні столи та апарати зовнішньої фіксації, а на фронт — бойові дрони Warmate. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Сьомий місяць повномасштабної війни поспіль. І хто б там що не говорив, Україну продовжують підтримувати люди з усього світу. Ба більше, нам допомагають справжні легенди кінематографа — Барбра Стрейзанд та Марк Гемілл, — говорить віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — Герой «Зоряних війн» став першим амбасадором «Армії дронів». Після цього ми отримували повідомлення людей, які вперше задонатили на оборону. Вони писали нам, що взяли на себе відповідальність за боротьбу, в якій вже перебувають на стороні правди, на стороні України».

Окрім зіркового амбасадора, «Армія дронів» посилилась новими закупівлями. Зокрема, придбано десять комплектів витривалих PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS. Збройні сили України отримають комплекси БПЛА, які здатні перебувати в польоті протягом 25 годин за будь-яких погодних умов. Також у вересні на фронт передали перші 20 дронів Warmate, що були придбані в межах збору Monobank.

Протягом п’ятого місяця роботи UNITED24 Міністерство охорони здоров’я придбало 22 апарати вакуумної терапії ран та 4852 апарати зовнішньої фіксації. У різні області України доставлені ще 23 карети швидкої медичної допомоги, а також 300 апаратів зовнішньої фіксації, 68 наркозно-дихальних апаратів та 24 операційні столи. «Ми дуже вдячні, що отримали цей подарунок, операційний стіл, коли вже почали списувати старий стіл 1990 року випуску. Це близько 30 років йому», — розповів пан Сергій, який очолює один із медзакладів Дніпропетровщини.

На допомогу лікарям збиратиме й новий партнер UNITED24 — офіційний імпортер BMW Group в Україні, АВТ Баварія. Він представив 400 автівок, від продажу кожної з яких перекаже 50 000 грн через платформу.

Напрям «Медична допомога» підтримала й нова амбасадорка Барбра Стрейзанд. Вона вже популяризує проєкт 24 000 Friends of Ukraine та закликає людей підписуватись на щомісячну пожертву 24 доларів на підтримку медиків. Сама Стрейзанд одразу внесла $24 000 — на 1000 місяців наперед.

Модний дім Balenciaga переказав на відбудову України €100 000, зібраних із продажу першої партії cвітшотів, які були створені спеціально для UNITED24 з нагоди оголошення амбасадора — Демни, креативного директора дому.

Найбільші внески місяця також здійснили: благодійний фонд Pfizer — $5 000 000 на «Медичну допомогу»; Світовий Конґрес Українців — $600 000 на «Армію дронів»; уряд штату Вікторія — 500 000 AUD на «Відбудову України».