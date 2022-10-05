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За п’ять місяців роботи UNITED24 вдалося зібрати майже 200 млн доларів внесків

У вересні до UNITED24 у ролі амбасадорів приєднались Барбра Стрейзанд та Марк Гемілл.

За п’ять місяців роботи UNITED24 вдалося зібрати майже 200 млн доларів внесків

Загальна сума благодійних внесків через UNITED24 за п'ять місяців роботи наблизилась до позначки $200 000 000 (понад 7,2 млрд грн). У вересні до UNITED24 у ролі амбасадорів приєднались володарка премій «Оскар», «Еммі» та «Ґреммі» Барбра Стрейзанд та виконавець ролі Люка Скайвокера у «Зоряних війнах» Марк Гемілл. Тим часом у регіони України  вирушила ще одна партія придбаних реанімобілів, наркозно-дихальні апарати, операційні столи та апарати зовнішньої фіксації, а на фронт — бойові дрони Warmate. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Сьомий місяць повномасштабної війни поспіль. І хто б там що не говорив, Україну продовжують підтримувати люди з усього світу. Ба більше, нам допомагають справжні легенди кінематографа — Барбра Стрейзанд та Марк Гемілл, — говорить віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — Герой «Зоряних війн» став першим амбасадором «Армії дронів». Після цього ми отримували повідомлення людей, які вперше задонатили на оборону. Вони писали нам, що взяли на себе відповідальність за боротьбу, в якій вже перебувають на стороні правди, на стороні України». 

Окрім зіркового амбасадора, «Армія дронів» посилилась новими закупівлями. Зокрема, придбано десять комплектів витривалих PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS. Збройні сили України отримають комплекси БПЛА, які здатні перебувати в польоті протягом 25 годин за будь-яких погодних умов. Також у вересні на фронт передали перші 20 дронів Warmate, що були придбані в межах збору Monobank.

Протягом п’ятого місяця роботи UNITED24 Міністерство охорони здоров’я придбало 22 апарати вакуумної терапії ран та 4852 апарати зовнішньої фіксації. У різні області України доставлені ще 23 карети швидкої медичної допомоги, а також 300 апаратів зовнішньої фіксації, 68 наркозно-дихальних апаратів та 24 операційні столи. «Ми дуже вдячні, що отримали цей подарунок, операційний стіл, коли вже почали списувати старий стіл 1990 року випуску. Це близько 30 років йому», — розповів пан Сергій, який очолює один із медзакладів Дніпропетровщини. 

На допомогу лікарям збиратиме й новий партнер UNITED24 — офіційний імпортер BMW Group в Україні, АВТ Баварія. Він представив 400 автівок, від продажу кожної з яких перекаже 50 000 грн через платформу.

Напрям «Медична допомога» підтримала й нова амбасадорка Барбра Стрейзанд. Вона вже популяризує проєкт 24 000 Friends of Ukraine та закликає людей підписуватись на щомісячну пожертву 24 доларів на підтримку медиків. Сама Стрейзанд одразу внесла $24 000 — на 1000 місяців наперед.

Модний дім Balenciaga переказав на відбудову України €100 000, зібраних із продажу першої партії cвітшотів, які були створені спеціально для UNITED24 з нагоди оголошення амбасадора — Демни, креативного директора дому. 

Найбільші внески місяця також здійснили: благодійний фонд Pfizer — $5 000 000 на «Медичну допомогу»; Світовий Конґрес Українців — $600 000 на «Армію дронів»; уряд штату Вікторія — 500 000 AUD на «Відбудову України».

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