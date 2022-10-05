На півдні ЗСУ виконали 190 вогневих завдань і ліквідували 11 окупантів

Також була знищена військова техніка ворога.

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України протягом ночі виконали 190 вогневих завдань по позиціях ворога. Авіація завдала два удари по пунктах розгортання російських зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування “Південь”.

“Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконали понад 190 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки”, – ідеться в повідомленні.

Українська авіація нанесла два удари по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів в Каховському районі. Також підтверджено ліквідацію 11 російських військових, міномета 120 калібру в Бериславському районі Херсонщини та безпілотного розвідника типу “Орлан-10” на Миколаївщині. Також вдень українські зенітники збили ще один “Орлан-10” на підльоті з моря до Очакова.

Поблизу узбережжя Криму у Чорному морі маневрує дев'ять ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває п’ять носіїв крилатих ракет типу “Калібр”, два з яких – підводні. Сумарний ракетний потенціал – 32 одиниці.

Нагадаємо, російські війська використовують дешеві іранські безпілотники, щоб заощаджувати ракети і надалі погрожувати не лише Україні, а й іншим країнам Європи.