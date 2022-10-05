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У звільненому селі Харківської області в підвалі виявили два муміфікованих тіла

Обставини загибелі встановлюються. 

У звільненому селі Харківської області в підвалі виявили два муміфікованих тіла
Фото: поліція Харківської області

У селі Камʼянка Ізюмського району правоохоронці виявили в підвалі зруйнованого будинку муміфіковані тіла двох людей. 

Останки направили на судово-медичну експертизу, повідомили у фейсбуці поліції Харківської області.

"Муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні зруйнованого будинку у селі Кам’янка Ізюмського району. Співробітники Ізюмського районного управління поліції здійснили огляд місця події", – йдеться у повідомленні. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, після деокупації в селі Харківської області виявили залишену російськими військами коробку із зубними протезами. Їх окупанти виривали мешканцям села. Росіяни утримували і катували мирних людей і військових. 

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