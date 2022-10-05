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Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії і мінометів прикордоння Сумщини

Інформація про руйнування і постраждалих не надходила. 

Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії і мінометів прикордоння Сумщини
Наслідки обстрілів Сумської області, ілюсттативне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні російські війська тричі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області з території Росії.

Про це повідомляє у Facebook командування "Північ".

Згідно з повідомленням, з 13:15 до 13:25 було 15 "прильотів", імовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Фотовиж. Ще п’ять "прильотів", також попередньо зі ствольної артилерії, зафіксували з 14:05 до 14:15. А з 13:20 до 13:30 спостерігачі повідомили про ще 15 "прильотів", імовірно, з міномета 120 мм, вже в районі Рожковичів.

 

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація також не надходила", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора протягом доби росіяни обстріляли три громади Сумської області. 

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