Викрито мешканок Донеччини і Одещини, які зливали інформацію про позиції українських захисників, – Офіс генпрокурора

Жінкам інкриміновано несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

За процесуального керівництва Донецької та Одеської обласних прокуратур викрито і повідомлено про підозру двом громадянкам України, які передавали представникам РФ інформацію про місця дислокації українських захисників.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у серпні 2022 року мешканка м. Білозерське Донеччини зі свого телефону через один з месенджерів надсилала на номер російського мобільного оператора інформацію про військовослужбовців ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

"Також встановлено, що інша підозрювана – жителька Одещини – з початку серпня повідомляла про місця дислокації одного з підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу, кількість військової техніки, а також маршрути переміщень по території одного з населених пунктів області", – інформує прокуратура.

Повідомляється, що ця підозрювана має паспорт громадянки РФ та періодично виїжджала на територію РФ для отримання пенсії. Під час обшуку в неї вилучено план-схему розташування зазначеного військового підрозділу ЗСУ.

Фото: Офіс генпрокурора

Обом жінкам інкриміновано несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Одесі російського агента, який збирав установчі дані на захисників міста та фотофіксував їхню зовнішність.