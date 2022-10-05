​Деокуповані території Миколаївщини проводять посівну, – Кім

На деокупованих територіях Миколаївщини продовжується посівна нового врожаю. Однак на інших територіях області через обстріли та воєнну загрозу є побоювання фермерів, що не стимулює початок нової посівної кампанії.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент LB.

"У нас працює зерновий коридор і логістика через порти Одеси. Це допомагає не втратити попередній врожай та не збанкрутіти. Це вже допомогло людям. Вони мали змогу та мають можливість продавати врожай, що вже зібрали. Але це не зовсім стимулює розпочинати нову посівну кампанію. Оскільки є ризики, які пов’язані з військовою ситуацією. Через обстріли. Проте регіони, які деокуповані давно, не знаходяться поблизу з лінією фронту, вони повною мірою проводять посівну", – заявив він.

Кім також наголосив, що окупанти насправді наразі не змінили тактики постійних обстрілів цивільного населення та об’єктів з метою залякування. Тепер лише додалися дрони виробництва Ірану та обстріли критичної інфраструктури.

"Російські окупанти поводили себе з перших днів як терористи. Вони випускали різні типи ракет по цивільному населенню навмисне. Та атакували багатоповерхівки, приватний сектор з метою залякування населення. Зараз вони додали до своїх цілей критичну інфраструктуру, яка теж цивільна. Вони її обстрілюють з усіх типів озброєнь. Нічого не змінилося. Лише з’явилася додаткова зброя у вигляді дронів-камікадзе, які в народі називають «мопедами». Тому у них просто з’явився ще один вид зброї", – сказав він.

Нагадаємо, станом на початок вересня у семи областях України почалася сівба озимих зернових. Найбільше зернових посіяли у Чернігівській, Вінницькій і Львівській областях.