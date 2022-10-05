Ворог обстріляв з важкої артилерії населені пункти на Херсонщині, – поліція області

За минулу добу поліція відкрила 24 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії країни-агресора на Херсонщині.

Ворог обстріляв з важкої артилерії населені пункти Херсонщини як на щойно звільнених територіях, так і вздовж лінії фронту.

Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

"Через потрапляння осколків снарядів у будинки є тяжко травмовані місцеві жителі, пошкоджено та зруйновано десятки будинків, магазинів, побито дороги. Снаряди зачепили і лінію електропередач, люди живуть без світла, швидко відновити яке неможливо через постійні обстріли", – йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу поліція відкрила 24 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії країни-агресора на Херсонщині.

У Білозерській територіальній громаді через обстріли ворожою армією знищено майно та будівлі фермерського господарства, а також фруктові сади. Власник оцінив збитки у 200 млн гривень.

У Херсоні з території СТО окупанти викрали дві автівки – "Фольксваген Атлас" та "Форд Фьюжн", які знаходились на ремонті.

Військові РФ прийшли за місцем проживання 50-річного херсонця, погрожували йому зброєю та відібрали паспорт громадянина України.

У місті Нова Каховка окупанти розмародерили два магазини продовольчих товарів, з яких винесли усе торгове обладнання та продукти харчування на сотні тисяч гривень.

Росіяни викрали жителя смт Велика Лепетиха. Чоловік не виходить на зв’язок з рідними, і доля його невідома.

За усіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині росіяни катували подружжя за проукраїнську позицію, а через обстріли загинув мирний житель.