​Росія продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурі, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині.

Про це йдеться у ранкових зведеннях обласних військових адміністрацій.

Київщина: вночі ворог завдав ударів дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього зафіксовано шість влучань і вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, рятувальники та техніка ДСНС, гасіння пожежі продовжується.

На Дніпропетровщині росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольський район. Під удари російських "Градів" та важкої артилерії потрапили три громади: Червоногригорівська, Нікопольська, Марганецька. Попередньо, жертв і поранених немає.

Найбільше постраждала Червоногригорівська громада: два будинки зруйновані, пошкоджені до 20 будинків, два ліцеї, церква, магазин, газопровід та лінії електропередачі. У Нікополі від ворожого обстрілу постраждала база відпочинку. У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстеження території. Масштаби руйнувань уточнюються.

Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані недалеко від державного кордону з РФ та лінією зіткнення. Зокрема, райони населених пунктів: Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано одну людину.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв.

На Луганщині авіація Сил оборони завдала 17 ударів, підтверджено ураження чотирьох опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також два зенітних ракетних комплекси противника. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили один гелікоптер та два БПЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову й понтонну переправу. Ворог 11 разів обстрілював з артилерії та мінометів позиції наших бійців на лінії зіткнення. Один раз застосував авіацію.

Донеччина: вночі і зранку – ракетний удар по Часовому Яру, пошкоджено приватний будинок. Йдуть бойові дії в районі селищ Піски, Водяне, Первомайське Очеретинської громади. З РСЗВ "Град" окупанти обстріляли Карлівське водосховище, близько 02:30 – дамбу водосховища. Інтенсивні обстріли Торецької громади, пошкоджено багатоквартирний будинок.

За добу росіяни здійснили обстріли з артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган", авіаудар (тип ракети не встановлено) по населених пунктах: Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, селах Новий Комар, Новоселівка Перша, Карлівка, Іванівське.

За минулу добу на Донеччині – п’ять загиблих, шість поранених цивільних.

Миколаївщина: за минулу добу окупанти випустили півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по Очакову з метою пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих немає.

Також вночі ворог атакував Миколаївський район шістьма дронами-камікадзе Shahed-136. Силами протиповітряної оборони всі збиті.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Як повідомляє ОК "Південь", надвечір ворог завдав удару по громаді двома ракетами типу С-300. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Вночі обстріли лунали за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Ситуація в Херсонській області напружена та динамічна. Тривають активні бойові дії. На Херсонщині цього тижня від російських окупантів ЗСУ звільнили вже вісім населених пунктів.